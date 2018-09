Bestemmia durante la partita

Mister Gasperini squalificato A deciderlo il giudice sportivo dopo che l’allenatore dell’Atalanta ha pronunciato «espressione blasfema al 9° del secondo tempo», dopo il gol degli avversari.

La decisione è stata annunciata nella giornata di martedì 18 settembre dopo il match di lunedì contro la Spal, partita in cui i bergamaschi hanno perso per 2 a 0. Il giudice sportivo ha annunciato la sua decisione dopo aver acquisito ed esaminato le immagini televisive in cui è stato letto il labiale dell’allenatore atalantino ripreso dalla tv. Mister Gasperini subirà la squalifica per una giornata di gara.

