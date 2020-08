Bergamo e Treviglio ancora insieme

nel girone di A2 in attesa di ufficialità Di certo anche nella prossima stagione Bergamo e Treviglio verranno incluse nel medesimo girone di serie A2.

Con le bizzarrie tipiche di coloro che governano le vicende del pallone a spicchi non è che la notizia delle ripetizioni dei derby sia così scontata. In caso contrario si toccherebbe davvero il fondo. Siamo allora fiduciosi prendendo per buone le voci carpite dalla sede romana della Federbasket.

Sempre in base al «si dice», con concrete possibilità di non dar seguito a smentite, si è pure in grado di elencare i nomi delle altre squadre che faranno compagnia alle nostre rappresentanti. Si tratta di Torino, Casalmonferrato, Biella, Orzinuovi, Mantova, Udine, Tortona, Milano, Piacenza, Verona, Trapani e Capo d’Orlando. Rispetto allo scorso campionato, Bergamo e Cassa Rurale dovranno recarsi solo un paio di volte al Sud, affrontando perciò trasferte di minor minutaggio. Le regioni da toccare sono Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli, Emilia e Sicilia.

Bergamo e Treviglio risparmieranno sui costi per le trasferte e i giocatori usufruiranno di maggiori energie fisiche e mentali non dovendo affrontare viaggi eccessivi. Di contro potrebbero essere forse danneggiati gli sponsor, visto che la visibilità dei rispettivi marchi non sarà distribuita sull’intero territorio nazionale. L’ufficialità della composizione del girone è attesa a giorni a seguire la compilazione del calendario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA