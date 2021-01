Cassa Rurale, flop non annunciato

Blitz di Biella al PalaFacchetti (95-83) Passo indietro della Cassa Rurale sconfitta in casa dalla vice cenerentola della serie A2 Biella (83-95 il risultato).

Un verdetto non annunciato visto che il quintetto trevigliese era reduce dal meritato blitz sul parquet di Trapani. Capitan Reati e compagni hanno tenuto testa agli avversari solo nella frazione iniziale terminata 24-22. Dalla ripresa delle ostilità sono stati i piemontesi a salire in cattedra tanto da portarsi all’intervallo lungo con un +12 (50-38). Più o meno medesimo copione nel terzo tempo (74-58) con parziale reattività nel quarto conclusivo il cui passivo per i «bancari» era sceso a dieci lunghezze (75-85 al 6’).

Le cifre rimarcano la superiorità di Biella certificata nella miglior media nei tiri pesanti e sovrastando in concentrazione e dinamicità. Tutto ciò nonostante quattro giocatori della formazione della Bassa siano andati a referto in doppia cifra, Frazier (26), Nikolic e Sarto (16 ciascuno) e Pepe (11). Sotto tono in fase realizzativa Reati (2) seguito da Borra e Lupusor. Nelle file di Biella eccellenti le prestazioni di Lagana (25) e Miaschi (22); buono l’esordio dell’esordiente Carrol, ex Bergamo, con 10 punti all’attivo. C on l’inattesa battuta a vuoto Treviglio torna di nuovo inguaiato nella zona bassa della classifica. E domenica 31 gennaio il calendario avverte che andrà in onda il derbissimo con la Withu al PalaAgnelli. Sfida che al di là del discorso emotivo conterà pure parecchio per la posta in palio.

