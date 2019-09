C’è il Genoa prima della Champions

L’Atalanta cerca l’immediato riscatto Una cosa per volta. Prioritario l’appuntamento di domenica col campionato. Alla fantasmagorica Champions penseremo subito dopo il Genoa.

Urge riscattare il passo falso con Torino che ha preceduto la sosta per la Nazionale, non solo per il risultato in sè ma anche perchè è importante che il morale sia alto in vista dell’esordio in Champions. Il potenziale c’è tutto, pensando in particolar modo all’attacco nerazzurro e al tempo stesso confidando in una difesa meno distratta di quella vista contro il Torino.

La folta schiera di nerazzurri impegnati con le rispettive nazionali non ha favorito il lavoro di mister Gasperini a Zingonia, ma tant’è. sarà interessante capire chi scenderà in campo tra gli attaccanti: sei le pedine a disposizione (Zapata, Muriel, Ilicic, Barrow, Malinoski, Pasalic) per i due-tre posti in campo. Con ogni probabilità, al via, non si assisterà al contemporaneo utilizzo di Zapata e Muriel, la coppia autrice di due doppiette: il primo con il Toro il secondo con la Spal. È più probabile che la coppia potrà riunirsi a partita in corso che dal primo minuto.

La gara con il Genoa per il mister non è una partita come tutte le altre, da ex avrà un valore emotivo decisamente superiore alle altre.

