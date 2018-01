Con gli «Amici» a Dortmund

Aereo più pullman, in giornata Reso noto il pacchetto riservato solo ai tesserati dei club A giorni la proposta di Ovet e la vendita libera dei biglietti per il Borussia.

Sono 3300 i biglietti disponibili nel settore ospiti – un buon risultato – e, dunque, si profila un replay di Liverpool e degli altri viaggi europei di quest’anno, magari con numeri persino più esaltanti. Non tutti potranno essere accontentati, ma la macchina organizzativa si sta muovendo. In attesa di conoscere i dettagli dei pacchetti che Ovet metterà in vendita (si attendono novità nei prossimi giorni), c’è la proposta del Club Amici dell’Atalanta, aperta solo ai tesserati.

Trasferta da mattina a sera, giovedì 15: volo charter da Orio al Serio a Colonia (e ritorno) e ultimi cento chilometri in pullman, per il trasferimento fino a Dortmund. Il pacchetto – organizzato in collaborazione con Ovet – comprende volo, trasferimento e biglietto nel settore ospiti, al costo di 400 euro. Il Club Amici avrà a disposizione due interi charter: il primo sarà riservato alle sezioni che partecipano attivamente all’organizzazione delle trasferte di campionato, il secondo agli ottanta circoli affiliati.



