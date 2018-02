Solo un rigore affossa una bella Atalanta

Coppa Italia, la Juve vince e va in finale I bianconeri battono 1 a 0 i nerazzurri con un rigore di Pjanic molto discusso. L’Atalanta ci prova ma alla fine viene sconfitta. Un palo clamoroso di Gomez.

È stata una bella partita, con una bella Atalanta soprattutto nei primi 45’. I nerazzurri ci provano ma alla fine un rigore discusso di Pjanic chiude la doppia sfida. La Juve va in finale . Non basta un palo clamoroso di Gomez, i ragazzi di Gasperini danno tutto ma non riescono a bucare la difesa dei torinesi e a rimontare lo svantaggi dell’andata. La doppia sfida si chiude con un doppio 1 a 0 per i giocatori di Allegri.

SECONDO TEMPO

41’: AMMONIZIONE JUVE E SOSTITUZIONE ATALANTA. Cartellino giallo per Mandzukic e entra Barrow per Freuler.

39’: SOSTITUZIONE JUVE. entra Barzagli esce Alex Sandro

All’Atalanta restano pochi minuti per segnare due gol. Impresa quasi impossibile ma i giocatori nerazzurri ci provano.

37’: SOSTITUZIONE JUVE. Entra Dybala per Douglas Costa.

33’: AMMONIZIONE JUVE. Alex Sandro

31’: SOSTITUZIONE ATALANTA: entra Rizzo esce Mancini.

30’: GOL JUVENTUS. Discusso rigore. Mancini ostacola Benatia in area per l’arbitro è rigore. Sul dischetto Pjanic che non sbaglia. JUVENTUS -ATALANTA 1-0.

24’: AMMONIZIONE ATALANTA. Giallo per Masiello che salterà l’eventuale finale. Il difensore nerazzurro ha fermato duramente uno scatenato Douglas Costa che aveva seminato il panico nel centrocampo atalantino.

23’: SOSTITUZIONE JUVE. Khedira al posto di Marchisio

22’: OCCASIONE JUVE. DOUGLAS COSTA colpisce la traversa. Ora la gara si è nuovamente animata.

20’: OCCASIONISSIMA ATALANTA: Gomez pallonetto da metà campo la palla sembra entrare in porta a Buffon battuto ma il pallone finisce sul palo. Atalanta sfortunatissima.

17’: SOSTITUZIONE ATALANTA. Esce Ilicic e entra Cornelius. In avanti serve qualcuno che tenga la palla.

15’: Secondo tempo che è iniziato con una prevalenza dei bianconeri. L’Atalanta fa fatica. Ora il possesso è della Juve. Errore nel disimpegno difensivo dei nerazzurri, Marchisio dal limite manda di poco alto.

5’: AMMONIZIONE JUVE: Cartellino giallo per Matuidi

3’: OCCASIONE JUVE: Marchisio riesce a liberarsi in area e scocca un tiro che è respinto da berisha.

PRIMO TEMPO

Finisce il primo tempo con un Atalanta che ha fatto la partita senza tuttavia riuscire a essere incisiva in attacco. La Juventus aspetta e si rende pericolosa in due tre occasioni andando vicino al gol. Mandzukic è quello che va più vicino ma Berisha si oppone con un mezzo miracolo. JUVENTUS -ATALANTA 0-0 (Primo tempo)

46’: AMMONIZIONE JUVE: Pjanic simula una caduta in area di rigore, Fabbri non ci casca e estrae il cartellino giallo.

43’: OCCASIONE ATALANTA: Freuler tira dall’interno dell’area ma è debole e respinto da Chiellini.

40’: OCCASIONE JUVE: Douglas Costa mette in mezzo un tiro-cross, la palla rimbalza davanti a Berisha che riesce a respingerlo in qualche modo.

Partita che si fa vivacissima, entrambe le squadre si affrontano a viso aperto con continui rovesciamenti di fronti. il gol è nell’aria e intanto comincia a nevicare piuttosto insistentemente

34’: OCCASIONE JUVE: Mandzukic si mangia letteralmente il gol dopo aver creato il panico in area nerazzurra. Grandissimo Berisha che riesce a respingere un gol già fatto. Sul rovesciamento di fronte AMMONIZIONE per Gomez che entra duro su Lichtsteiner.

25’: OCCASIONE JUVE: Asamoah si libera sulla fascia sinistra e crossa teso al centro arriva Spinazzola e devia in calcio d’angolo. Intanto nevischia al Juventus Stadium.

13’: AMMONIZIONE JUVE. entrata molto dura di Chiellini sulla caviglia di Caldara.

11’: OCCASIONE ATALANTA. Ilicic taglia un pallone in area sul quale si avventa Gomez che riesce solo a spizzicare, ferma Buffon.

5’: Atalanta è partita all’arrembaggio per cercare di sbloccare subito il risultato.

3’: Il Papu parte bene, è suo il primo tiro di poco sopra la traversa.



1’: Si parte, la prima azione è dell’Atalanta contenuta dalla difesa della Juve.

Ecco le formazioni:

Atalanta: Berisha; Mancini, Caldara, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Iličić, Gomez. All Gasperini.

Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Alex Sandro.

Gasperini ha deciso di inserire al posto di Toloi, squalificato, il giovane Mancini. In attacco invece come previsto ci saranno Ilicic e Gomez.

