Fascia in ricordo di Davide Astori

La Lega concede deroga alla Fiorentina La Lega Serie A ha autorizzato in deroga la Fiorentina all’utilizzo della fascia commemorativa di Davide Astori, calciatore bergamasco scomparso lo scorso 4 marzo.

La richiesta era stata presentata dalla società viola dopo la decisione della Lega di imporre a tutti i capitani una fascia standard. La decisione è stata comunicata al termine dell’assemblea dei club, in cui il presidente di Lega, Gaetano Miccichè, ha sottolineato che la norma sulla standardizzazione delle fasce da capitano, introdotta in questo campionato, è nata su richiesta delle stesse società nel 2017. Dal ritiro della Nazionale a Coverciano, il giocatore della Fiorentina Cristiano Biraghi aveva ribadito che «la fascia di Astori non si tocca, se il giudice sportivo e la Lega ci multeranno pagheremo le multe».

© RIPRODUZIONE RISERVATA