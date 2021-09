Gasperini: «Abbiamo giocato con grande spirito e voglia di vincere» Le parole del tecnico nerazzurro dopo la vittoria 2-1 con il Sassuolo al Gewiss Stadium.

«Abbiamo giocato con grande spirito e voglia di vincere, componenti che abbiamo messo in campo a inizio stagione quando il risultato non è stato favorevole. È un buon inizio, tre vittorie in cinque partite». Questo il commento di Gian Piero Gasperini dopo il successo per 2-1 dell’Atalanta contro il Sassuolo. «Oggi era difficile, sono una squadra veloce e tecnica - le parole del tecnico nerazzurro a Dazn - ma dobbiamo alzare il tasso tecnico, è l’aspetto che quantifica gol e risultato: al momento siamo un po’ carenti». L’Atalanta si issa comunque a quota 10 punti e annusa l’aria di alta classifica.

«Quest’anno penso che ci sia un campionato molto equilibrato, squadre che erano dietro si sono rinforzate e credo che la fascia per l’Europa sarà più numerosa - prosegue Gasperini -. Ai vertici ci sono le milanesi, straordinarie, insieme al Napoli. La Juve può rientrare in ogni momento e con le altre siamo un passettino dietro. Ma tutti gli anni siamo partiti in una fascia un po’ più bassa però poi siamo riusciti, per nostri meriti o demeriti degli altri, ad arrivare in Champions», conclude.

