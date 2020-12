Gasperini: «Juve forte, è cresciuta

Va affrontata col giusto atteggiamento» Serie A, le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia di Juventus-Atalanta.

«Per noi sarà importante riuscire ad avere un atteggiamento positivo e giocare la nostra gara». Lo ha detto il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida a Torino (mercoledì 16 dicembre alle 18,30) contro la Juventus di Andrea Pirlo. «La Juventus ha cambiato allenatore, aggiunto giocatori - sottolinea il mister degli orobici in conferenza stampa - È una squadra molto forte che dall’inizio della stagione è cresciuta».

«La Juventus capita al momento giusto», ha detto Gasperini. La sfida «sarà diversa da quella dell’11 luglio, che era nel finale di campionato e alle soglie delle Final Eight di Champions. Per tratti di quella gara eravamo rimasti secondi a 1 punto. Questo è decisamente un altro momento: ho la sensazione che tutte le concorrenti si stiano mettendo a posto trovando continuità». Gasperini ha elogiato il lavoro del collega: «La Juventus ha cambiato allenatore aggiungendo giocatori, mi piace il percorso di squadra con Pirlo. È cresciuta dall’inizio della stagione - ha spiegato -. Ha perso Pjanic ma ha Chiesa, Morata, Kulusevski, Arthur e McKennie. Forse era meglio incontrarla prima. È testa di serie in Champions e vale le pari grado in Europa».

Sui disponibili, ancora qualche dubbio: «Ilicic speriamo inizi ad allenarsi, fino a ieri è rimasto in disparte. Per Miranchuk, che è risultato negativo, è il primo allenamento. Pasalic non è disponibile».

Poi una battuta sul percorso della squadra dal 2016 a oggi: «Una partita importante per misurarci: negli anni siamo cresciuti, le prime partite a Torino erano diverse dalle ultime. Un bel tema sul piatto: dobbiamo riuscire ad avere un atteggiamento positivo e giocarci la nostra partita. Servono un piano A e un piano B».

Gomez convocato? «Da parte mia non cambia nulla. Se non ci saranno altri tipi di problemi…», Gasperini ha risposto così ai giornalisti che gli hanno chiesto se il Papu giocherà domani contro la Juve. «Ho la possibilità di scegliere, di far giocare uno, di far entrare poi un altro – ha spiegato – penso solo a mettere a posto la squadra nel miglior modo possibile per affrontare le gare che ci aspettano». «Abbiamo vinto ad Amsterdam con l’Ajax, poi con la Fiorentina, abbiamo pescato il Real Madrid nel sorteggio di Champions e domani c’è la Juve - ricorda il tecnico della Dea - C’è tanta roba di cui parlare, anche per rispetto di tutti gli altri giocatori, da Gollini a Zapata. Parlatene voi finché volete, io ho altro a cui pensare, alla soddisfazione di queste due partite, al prestigio del Real, alle gare con Juve e Roma. Abbiamo tanta carne al fuoco e la mia concentrazione è sul cercare di trovare le soluzioni migliori nelle prossime partite».

