Hateboer pensa già al Borussia

«La serata più importante della carriera» A Dortmund, tra venti giorni, Hans Hateboer vivrà una serata speciale. Come e più dei compagni di squadra: perché l’Atalanta proverà a scrivere altri pezzi di storia, mentre lui vorrà fare bella figura anche davanti al proprio personale pubblico.

Groningen, casa sua, dista meno di tre d’ore d’auto e in molti, tra parenti e amici, siederanno sugli spalti del Signal Iduna Park: «Tutti vorranno esserci: sarà un ulteriore sostegno per l’Atalanta. Per me e per molti altri sarà la partita più importante della carriera: l’Europa è speciale», confida l’olandese volante, che pensa al Borussia, ma non snobba il campionato.

«Il sesto posto è l’obiettivo più concreto: dobbiamo battere il Sassuolo, altrimenti ci allontaneremmo», spiega Hateboer. Da un anno in Italia: il bilancio? «Me l’aspettavo così, sono soddisfatto: prima, avevo giocato solo in Olanda, solo nel Groningen. Ci sono stati sei mesi di ambientamento e ora c’è questa seconda parte in cui sto giocando con continuità».

Praticamente sempre. Non si stanca mai? «La fatica c’è, ma non ci si stanca mai di giocare: ogni calciatore vorrebbe essere sempre in campo. Quando si gioca, tutto viene più facile». Contro il Napoli non è stata la migliore Atalanta. «Non è stata la stessa di prima della sosta: anche il Napoli non era al top ed è stata una brutta partita».

