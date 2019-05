«Ho mandato aff... Gasp». «Fatto bene»

Lotito e Inzaghi, scoppia la polemica Frà discutere il dialogo tra Lotito e Inzaghi su mister Gasperini. Un video girato da Gaia Lucariello, la moglie di Simone Inzaghi, riprendere il numero uno biancocelestea colloquio col suo allenatore nella cena post partita.

Dopo la conquista della Coppa Italia contro l’Atalanta, giocatori, allenatore e presidente della Lazio sono andati a cena in un ristorante romano. E proprio mentre è partita «We are the Champions», Claudio Lotito si è avvicinato a Simone Inzaghi e gli ha rivelato all’orecchio di aver «mandato affa...» l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. «Hai fatto bene» ha risposto Inzaghi. A immortalare la conversazione con uno smartphone è stata Gaia Lucariello, compagna dell’allenatore della Lazio, che ha postato il video su Instagram, nelle Stories.

