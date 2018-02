Juventus-Atalanta, atto primo

Rompere il tabù torinese scaccia Borussia Contro l’impossibile. Da tempo immemore ormai, il trionfo a Torino contro la Juventus per l’Atalanta è un risultato che non si verifica: era la stagione 1989-1990, ci pensò Caniggia al vecchio Comunale e un’Atalanta che nel nuovo stadio bianconero non ha mai vinto, raccogliendo in totale ben 38 sconfitte su 56 partite, 14 pareggi e solo 4 vittorie, numeri che ci mettono di fronte all’evidenza, fare risultato all’ombra della Mole è pressoché impossibile.

Pessimismo post eliminazione europea? Può darsi, quella è una botta difficile da curare, ma mister Gasperini in sala stampa lo ha ricordato più di una volta, questa squadra non ha nulla da rimproverarsi per essere triste, ma dalla sua testa uscirà alla svelta la beffa tedesca, quei 7 minuti che separavano dalla storia. Cancellare Dortmund è la prima missione, perchè sicuramente non sarà così facile far finta di nulla o dire che ci sono nuovi traguardi da inseguire: la vetrina europea faceva gola a tutti, ma adesso bisogna guardare avanti, indietro non si torna, ma il messaggio lanciato dal presidente Antonio Percassi è stato chiaro, mister Gasperini lo accetta come un’altra di quelle sfide che danno senso ad una stagione.

Il punto di partenza all’inizio dell’annata era una stagione tranquilla, una salvezza senza alcun problema ed un’ottima Europa League, mission tutte compiute già a febbraio e ora non resta che crederci: rispetto allo scorso anno sarà un’altra musica, anche perchè ora l’Atalanta è conosciuta e le rivali sul suolo italico sanno come affrontarla, senza contare al valore delle squadre davanti e al momento, perchè in due partite i nerazzurri si trovano di fronte Juventus e Sampdoria.

I bianconeri sono l’avversario impossibile per eccellenza, l’unico contro cui Papu Gomez e compagni hanno sempre faticato senza mai vincere: rincuorano gli ultimi due pareggi in campionato, ma si giocava a Bergamo e mercoledì 28 ci sarà la semifinale di ritorno contro gli stessi juventini.

In ottica formazione cambierà molto rispetto all’Europa League e si vedrà un’Atalanta stravolta in vista della Coppa Italia, obiettivo ancora raggiungibile dopo la semifinale d’andata persa 1-0 a Bergamo. Petagna è l’unico out, mentre Rizzo è rientrato e gioca per una maglia da titolare, così come Cornelius, mentre uno tra Gomez e Ilicic potrebbe rifiatare: qualche cambio sugli esterni e possibile turnover anche in difesa. In casa juventina il momento potrebbe essere considerato difficile per tante formazioni ma non per la band di Allegri, che nonostante le assenze di Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, De Sciglio e Khedira può contare su una rosa di grande qualità.

Le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 4 Betania, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 8 Marchisio, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 11 Douglas Costa, 10 Dybala, 17 Mandzukic. A disp.: 23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 15 Barzagli, 22 Asamoah, 21 Hoewedes, 24 Rugani, 27 Sturaro, 30 Betancur. All. Allegri.

Atalanta (3-4-1-2): 1 Berisha; 3 Toloi, 13 Caldara, 6 Palomino; 33 Hateboer, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 4 Cristante, 72 Ilicic, 9 Cornelius . A disp.: 91 Gollini, 31 Rossi, 5 Masiello, 28 Mancini, 32 Haas, 10 Gomez, 21 Castagne, 37 Spinazzola, 99 Barrow, 19 Rizzo, 23 Melegoni, 95 Bastoni. All. Gasperini.

Arbitro: Mariani di Roma.

