La Primavera dell’Atalanta a Orio

Il vivaio nerazzurro incontra i tifosi I giovani talenti della Primavera dell’Atalanta incontrano oggi, giovedì 30 maggio, i tifosi a Oriocenter. Appuntamento, dalle 18 alle 19, nella zona della Galleria nei pressi di Mango.

Oriocenter, che è sponsor ufficiale del settore giovanile atalantino da diversi anni, giovedì 30 maggio dedicherà un momento d’incontro, accoglienza e di auguri ufficiali alla squadra che, dopo aver concluso al primo posto il Campionato Primavera, si appresta a disputare le fasi finali per l’assegnazione del prestigioso titolo di «Campione di Italia Primavera». Nel corso dell’evento del 30 maggio i giovani talenti del vivaio bergamasco incontreranno i tifosi dopo un momento ufficiale di benvenuto, e saranno disponibili per scattare fotografie e firmare autografi ai fan.

La partnership tra Oriocenter e Atalanta era cominciata proprio in riferimento al settore giovanile, e rappresenta uno degli accordi più significativi tra quelli siglati da Oriocenter in ambito sportivo e non solo. Attualmente Oriocenter, è anche sponsor di maglia: il logo del mall più grande e famoso d’Italia compare sul lato sinistro del petto, accanto allo stemma della Dea e allo sponsor tecnico.

Un sostegno importante che ha saputo valorizzare l’importante lavoro che negli anni ha reso il settore giovanile dell’Atalanta uno dei più fertili di tutto il calcio italiano, capace di sfornare talenti con una continuità senza eguali: un vivaio che ha avuto un ruolo cruciale, limitandosi agli anni più recenti, nella rivoluzione di Gasperini dopo l’inizio negativo della stagione 2016-2017, quando grazie ai giovani l’Atalanta era riuscita a chiudere con un clamoroso quarto posto, dando di fatto inizio agli anni più virtuosi della sua storia recente.

