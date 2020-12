La Zanetti cade al tie break

con il Casalmaggiore Volley, Vbc E’più Casalmaggiore-Zanetti Bergamo 3-2. Loda: «Volevo vincere, ma per come è andato il nostro girone di andata abbiamo fatto vedere quanto stiamo crescendo».

Una Zanetti e un match dai due volti. Nella domenica del ritorno alle gare ufficiali, le rossoblù strappano un punto a Casalmaggiore. Come si è arrivati al tie break? Con un primo set di sostanziale equilibrio, sfuggito ai vantaggi, con un secondo parziale che ha portato al 2-0 delle padrone di casa e poi con un terzo e un quarto set dominati da Bergamo. Un dominio che non è però stato confermato nel tie break in cui Casalmaggiore ha subito spinto sull’acceleratore e alla Zanetti non è riuscito di recuperare.

La Zanetti apre il suo girone di ritorno con la diagonale Valentin-Johnson. Alla regista portoricana il compito di orchestrare a lato Loda ed Enright e al centro Moretto e Dumancic. Il libero è Eleonora Fersino. Casalmaggiore si presenta invece con il sestetto composto dalla palleggiatrice Marinho e dall’opposto Montibeller, dalle centrali ex rossoblù Stufi e Melandri, dalle schiacciatrici Bajema e Kosareva e dal libero Sirressi. Sotto il segno dell’equilibrio l’avvio del match. E il lungo primo parziale viene indirizzato sull’1-0 di Casalmaggiore dal colpo finale di Kosareva dopo un crescendo dell’attacco della Zanetti e una girandola di palle set sprecate: le rossoblù arrivano al 22-24 con i colpi di Johnson, Enright e Loda, si fanno riprendere e poi si ritrovano sull’altalena dei vantaggi fermatasi al 29-27.

Casalmaggiore costringe Bergamo a inseguire e con le padrone di casa avanti 4-1 coach Turino cambia al centro inserendo Mio Bertolo. Al 13-11 spazio anche per Prandi-Lanier. Si scende fino al 16-11, ma 4 punti consecutivi di Lanier guidano la Zanetti al 16-15. La rimonta è interrotta da Stufi, l’attacco rossoblù si smarrisce e Casalmaggiore si trova avanti 20-15. Lanier e Loda accorciano nuovamente (21-19), rientrano Valentin e Johnson, ma si va verso il 2-0 firmato da Bajema (25-19).

Cambia marcia la Zanetti in avvio di terzo set, ritrova efficacia in attacco e attenzione in difesa e vola a +8, 7-15. Un margine di vantaggio che Bergamo amministra con i colpi di Enright e la firma finale di Loda che riapre la gara e la porta sul 2-1 (20-25).

La Zanetti riparte da dove aveva interrotto e con la stessa determinazione si porta sul +5, 4-9. Valentin orchestra, manda a segno Loda ed Enright, va a segno lei stessa e Bergamo va 8-14. Ed è un continuo crescendo; 11-16, 13-19, Johnson per il 15-20, seguita da un doppio colpo di Dumancic e con la stessa centrale croata a chiudere: è 2-2 e si va al tie break (17-25).

Il match si ribalta di nuovo: Casalmaggiore si regala lo strappo determinante con le sue centrali che la portano sul 6-1. Johnson e Loda riportano Bergamo in partita ed è 7-5. Johnson ed Enright rispondono a Melandri, ma Casalmaggiore tiene il vantaggio (11-7). Entrano Lanier e Prandi, ma un finale da protagonista di Montibeller porta al 15-9 e 3-2 per Casalmaggiore.

«È stata una bella partita – commenta Sara Loda – e una bella battaglia. Abbiamo fatto vedere belle cose e abbiamo lottato in tutti i set. I primi due è venuto meglio a loro, nel terzo e quarto a noi, nel quinto sono tornate loro. Essere sotto di 2 e recuperare, per come la vedo, è già una buona cosa: è chiaro che volevo vincere, ma per come è andato il nostro girone di andata, direi che abbiamo fatto vedere quanto stiamo crescendo».

Vbc E’più Casalmaggiore-Zanetti Bergamo 3-2 (29-27, 25-19, 20-25, 17-25, 15-9)

Vbc E’più Casalmaggiore: Bajema 13, Melandri 12, Montibeller 23, Kosareva 13, Stufi 10, Marinho 1, Sirressi (L), Vanzurova 1, Ciarrocchi, Maggipinto, Bonciani. Allenatore: Parisi

Zanetti Bergamo: Loda 21, Moretto 6, Faucette Johnson 16, Enright 17, Dumancic 13, Valentin 5, Fersino (L), Lanier 8, Mio Bertolo 1, Prandi. Non entrate: Faraone (L), Marcon. Allenatore: Turino

Arbitri: Ubaldo Luciani e Ugo Feriozzi

Durata Set: 32’, 28’, 26’, 26’, 16’

Battute Vincenti: Casalmaggiore 1, Bergamo 3

Battute Sbagliate: Casalmaggiore 11, Bergamo 14

Muri: Casalmaggiore 8, Bergamo 10

Errori: Casalmaggiore 21, Bergamo 36

