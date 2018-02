Mercato, ceduta la stella Aubameyang

Borussia «spuntato» contro l’Atalanta La squadra tedesca prossima avversaria dei bergamaschi in Europa League ha dato l’addio al suo gioiello. Il nuovo arrivato deve crescere. L’Atalanta è rimasta più o meno la stessa.

Contro l’Atalanta, il Borussia Dortmund non avrà la sua stella. Pierre Emerick Aubameyang è stato ceduto all’Arsenal mercoledì per una cifra vicina ai 64 milioni di euro. Il divorzio era nell’aria e nell’ultimo mese i rapporti tra il club tedesco e il centravanti si erano fatti sempre più tesi e burrascosi. Aubameyang voleva l’Arsenal e alla fine il trasferimento è andato in porto, con il materializzarsi improvviso di un triangolo di attaccanti che ha portato Olivier Giroud al Chelsea e Micky Batshuayi, in prestito fino a fine stagione, dal Chelsea al Borussia.

Fondamentalmente, nel confronto tra le operazioni di mercato di Atalanta e Dortmund avversarie in Europa League, è la cessione di Aubameyang a fare la differenza. È infatti l’unica trattativa di peso che ha riguardato le squadre. L’Atalanta ha ceduto alla Spal Kurtic, ormai quasi fuori dalle rotazioni di Gasp e comunque diventato terza scelta nella gerarchia dei trequartisti, dietro a Ilicic e Cristante. Con lui se ne sono andati Orsolini (Bologna) e Vido (Cittadella) che non avevano finora trovato spazio, oltre a Dramé (Spal) che non rientrava nei piani da tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA