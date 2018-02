Atalanta-Dortmund, Reggio si prepara

Polizia in allerta, richieste forze speciali Mentre la polizia tedesca è soddisfatta per il comportamento della tifoseria bergamasca in Germania, ora a Reggio Emilia ci si prepara ad accogliere la tifoseria del Borussia insieme a quella atalantina, con anche i tifosi delle squadre gemellate.

Reggio Emilia ha quindi allertato il Viminale con la richiesta di inviare rinforzi e reparti speciali, compresi le unità cinofile anti-esplosivo e i servizi anti-terrorismo, la cui presenza è ormai costante per ogni evento pubblico che richiami un alto numero di persone.

Sono quattromila infatti i tifosi del Borussia che si metteranno in partenza alla volta di Reggio per assistere al match. A questi, vanno aggiunti circa 300 tifosi dell’Entraicht, pronti a mischiarsi in curva con i supporter atalantini. Sul sito dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, l’organismo collegiale del Ministero dell’Interno ha analizzato gli incontri in programma dal 9 al 22 febbraio 2018, per i quali è stato assegnato, tra gli altri, l’indice di rischio 4 per la partita dell’Atalanta.

È soprattutto la rete dei gemellaggi degli ultras delle due squadre a preoccupare le forze dell’ordine. L’Atalanta, infatti, è gemellata con l’Eintracht di Francoforte, acerrima rivale del Borussia Dortmund, che a sua volta è gemellato con il Napoli.

Le forze dell’ordine stanno prevedendo che il servizio di osservazione cominci sin dalle 8 del mattino, per proseguire poi fino alla mezzanotte tra giovedì 22 e venerdì 23. «Da gennaio la polizia ha già avviato anche contatti con le questure tedesche per individuare il possibile arrivo dalla Germania di ultras pericolosi – per ora escluso – e informare i tifosi tedeschi su come muoversi a Reggio, attraverso anche la diffusione di materiale in lingua tedesca prodotto dalla Questura. In città sono attesi complessivamente 21.500 tifosi» si legge sulla Gazzetta di Reggio.

Questo mentre la polizia tedesca si complimenta per come è stata gestita la partita di giovedì scorso: «L’intera operazione di polizia è stata molto positiva nella serata della partita contro l’Atalanta» ha detto il capo della polizia di Dortmund, Kerstin Monday. «Il punto di ritrovo dei tifosi bergamaschi, ospitati nelle immediate vicinanze dello stadio, ha avuto una grande partecipazione e dovrebbe essere utilizzato anche in futuro». Soddisfatta la polizia tedesca per come è stata seguita la partita e gestita la tifoseria atalantina: «La serata è trascorsa in maniera pacifica e la polizia sta indagando solo in nove casi, principalmente per le violazioni della legge sugli esplosivi». Positivo anche il bilancio della Polizia Federale: «Non un singolo reato è stato registrato in occasione della partita Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo - ha detto il portavoce Volker Stall dell’ispettorato della polizia federale di Dortmund -. L’arrivo e la partenza dei tifosi bergamaschi è stato senza problemi».

