Respinto il ricorso dell’Atalanta

Rimane la squalifica per i cori razzisti La Corte sportiva d’appello della Figc ha respinto il ricorso presentato dall’Atalanta contro la chiusura per una gara della curva nord Pisani, sanzione sospesa per un anno.

Il provvedimento era seguito ai cori razzisti indirizzati al difensore del Napoli, Koulibaly, nella partita vinta dai partenopei il 21 gennaio scorso. «I sostenitori della società Atalanta, assiepati nel settore “Curva Nord Pisani” si rendevano responsabili – scrisse il giudice sportivo nel motivare la sanzione -, al 20° minuto del secondo tempo, nel numero di circa 4.000 (rispetto ai 8.068 occupanti), ed al termine della gara, nel numero dei circa 300 ancora presenti, di cori espressione di discriminazione razziale nei confronti del calciatore del Napoli Koulibaly». Il giudice sportivo ha squalificato la curva per un turno ma la pena è sospesa per un anno «con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione».

