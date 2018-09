Rigore inesistente, Atalanta ko a Firenze

Nel dopopartita tutti all’attacco dell’arbitro L’Atalanta torna da Firenze con zero punti e tanta rabbia per il rigore assegnato ai viola. Chiesa casca da solo e l’arbitro indica il dischetto.

Oltre alla delusione c’è anche la rabbia, tanta rabbia. Perché l’Atalanta a Firenze ha giocato bene, ha rischiato di passare in vantaggio in un paio di occasioni, ma alla fine è stata beffata da Chiesa. L’enfant prodige viola ha messo a segno il furto perfetto: tuffo olimpionico in solitaria e l’arbitro indica il dischetto tra le proteste dei difensori nerazzurri. Il rigore non c’è, è evidente dalle immagini trasmesse dalla tv, ma il Var non interviene e Veretout non sbaglia dagli undici metri. Nel finale i viola raddoppiano con Biraghi bravo a insaccare su punizione.

Rimane una prestazione migliore rispetto alle ultime uscite, in crescita, anche se là davanti è mancato ancora il gol ed è un problema da affrontare al più presto. Il risultato è che la classifica piange: solo 6 punti, nella parte bassa. Ci vorrebbe anche un po’ di fortuna, ma in questo inizio di stagione la dea bendata sembra rivolgere i suoi baci lontano da Bergamo.

