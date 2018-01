Sale la febbre da Borussia-Atalanta

Stato di forma, curiosità e tutte le info Sale la febbre da Borussia-Atalanta. Complice anche l’Uefa, che inizia a preparare il terreno verso la super sfida di Europa league con un articolo che riassume tutte le curiosità su una gara storica.

Lo stato di forma, le statistiche e le curiosità di una gara già storica. Il 15 febbraio l’Atalanta affronterà il Borussia Dortmund al Signal Induna Park per la gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa league e l’Uefa fa già salire la febbre da match con un articolo pubblicato sul proprio sito.

Precedenti

• Le squadre non si sono mai affrontate in Europa.

• Il Dortmund ha affrontato una squadra italiana in 31 occasioni, con un bilancio di V10 P4 S17. Anche se non ne ha mai incontrata una in UEFA Europa League, l’ultimo confronto in Coppa UEFA contro un’italiana si è concluso con una sconfitta ai rigori contro l’Udinese al primo turno dell’edizione 2008/09 dopo le rispettive vittorie esterne per 2-0.

• Nelle doppie sfide, il bilancio complessivo del Dortmund in Coppa UEFA contro le squadre italiane è di tre vittorie e quattro sconfitte, tra cui il 6-1 subito dalla Juventus nella finale del 1992/93.

• Nelle sfide a eliminazione diretta contro squadre italiane, il bilancio del Dortmund è di tre passaggi del turno e otto eliminazioni. L’uscita più recente è arrivata con un secco 5-1 contro la Juve agli ottavi di UEFA Champions League 2014/15 (1-2 fuori casa, 0-3 in casa).

• L’unico precedente dell’Atalanta contro squadre tedesche risale al 1990/91 (ultima stagione in Europa prima di questa), quando ha eliminato il Colonia con un 2-1 complessivo al terzo turno di Coppa UEFA (1-1 fuori casa, 1-0 in casa).

Stato di forma

• Il Dortmund non vince in Europa da otto partite (P2 S6) e ha subito tre sconfitte nelle ultime quattro gare interne.

• La squadra tedesca ha totalizzato appena due punti in UEFA Champions League, ma è riuscita ad arrivare terza nel Gruppo H davanti all’APOEL per differenza reti. Era la prima volta in 13 fasi a gironi che non centrava neanche una vittoria.

• Nell’avventura più recente in Europa League (2015/16), i gialloneri hanno raggiunto i quarti. Ai sedicesimi avevano battuto l’FC Porto per 2-0 in casa e 1-0 fuori casa. Il loro bilancio casalingo nella fase a eliminazione diretta di Europa League è V2 P1.

• L’Atalanta, una delle quattro squadre rimaste imbattute nella fase a gironi di Europa League (V4 P2), ha collezionato la sua vittoria esterna più ampia alla quinta giornata grazie a un 5-1 sull’Everton.

• Tuttavia, i bergamaschi hanno vinto solo due volte su 12 in trasferta in Europa (P5 S5).

• Il Dortmund si è qualificato in UEFA Champions League grazie al terzo posto in Bundesliga 2016/17. Inoltre, ha vinto la Coppa di Germania battendo l’Eintracht Frankfurt per 2-1 in finale a Berlino.

• Quarta classificata in Serie A la scorsa stagione, l’Atalanta mancava dall’Europa dal 1990/91, quando è stata eliminata dall’Inter ai quarti di Coppa UEFA.

Curiosità e incroci

• Pierre-Emerick Aubameyang ha giocato nelle giovanili dell’AC Milan dal 2007 al 2011. Dopo una serie di prestiti in Francia al Dijon (2008/09), LOSC Lille (2009/10), Monaco (2010) e St-Étienne (2011), si è trasferito a titolo permanentemente in quest’ultima squadra a dicembre 2011.

• Sokratis Papastathopoulos ha vestito la maglia del Genoa (2008–10) e del Milan (2010/11). A Genova era allenato da Gian Piero Gasperini.

• Il difensore Robin Gosens dell’Atalanta è tedesco, ma non ha mai giocato in Bundesliga.

• Roman Bürki (Dortmund) e Remo Freuler (Atalanta) sono compagni di squadra nella nazionale svizzera.

• Mario Götze (Germania) e Shinji Kagawa (Giappone) hanno segnato con la nazionale contro l’Italia.

• Peter Stöger, neoallenatore del Dortmund, ha partecipato alla fase a gironi di questa Europa League con il Colonia. ma è stato esonerato prima della sesta giornata.

• Nessuna squadra tedesca o italiana ha mai raggiunto la finale di Europa League.

• Diffidati: Julian Weigl (Dortmund); Andrea Masiello, Josip Iličić (Atalanta).

Allenatori

• Peter Stöger è stato scelto per sostituire Peter Bosz il 10 dicembre 2007, una settimana dopo l’esonero dal Colonia (che allenava da quattro anni e mezzo). Dopo aver vinto quattro campionati da giocatore in Austria e collezionato 65 presenze in nazionale, ha vinto il titolo da allenatore con l’Austria Vienna nel 2012/13 e quindi si è trasferito in Germania.

• Ex giocatore delle giovanili della Juventus, Gian Piero Gasperini ha militato per lo più nelle serie minori ma si è fatto strada in quelle maggiori da allenatore, guidando Inter, Genoa e Palermo prima di approdare a Bergamo nel 2016. La scorsa stagione ha centrato un onorevole quarto posto in Serie A, riportando la squadra in Europa dopo 27 anni.

