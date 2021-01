Sci, Goggia la più veloce in prova

Coppa del mondo, weekend di gare La campionessa bergamasca prima nella prova di discesa a Crans Montana in Svizzera.

In 1.29.63 la bergamasca Sofia Goggia è stata al più veloce nella prima prova in vista delle due discese di Coppa del mondo di venerdì 22 e sabato 23 a Crans Montana in Svizzera e che domenica 24 saranno seguite da un superG. Con lei in evidenza anche diverse altre azzurre su una pista che in passato ha dato molte soddisfazioni alle italiane.

Mentre il secondo tempo è stato segnato dalla svizzera Corinne Suter in 1.30.03, il terzo è infatti di Elena Curtoni in 1.30.18. Subito dopo, quarto tempo, c’è’ Federica Brignone in 1.30.34 mentre Francesca Marsaglia è 6/a in 1.30.45 seguita con il /7o tempo da Nadia Delago in 1.50.53. Più indietro Laura Pirovano in 1.32.61 Marta Bassino non ha invece partecipato a questa prova che è stata lungamente interrotta per la brutta caduta dell’austriaca Nina Ortlieb. Domani la seconda ed ultima prova.

