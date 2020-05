Serie A, il campionato riparte da Bergamo

Atalanta-Sassuolo: si gioca il 19 giugno La ripresa proprio da Bergamo, una delle città più colpite dalla tragedia del Covid-19: un modo per la Lega di ricordare anche le vittime del coronavirus.

Verrà probabilmente definito lunedì 1 giugno in via ufficiale il calendario del campionato di Serie A. L’ipotesi al momento più concreta prevede la ripresa venerdì 19 giugno, con un giorno di anticipo rispetto a quanto annunciato giovedì 28 maggio dopo il vertice con il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, e la prima partita dovrebbe essere Atalanta-Sassuolo, a Bergamo, una delle città più colpite dal coronavirus. Secondo questo piano, si inizierà con i recuperi della 25ma giornata. Gli altri tre, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma, si disputerebbero fra il 20 e il 21 giugno. Fra le ipotesi in discussione, anche la possibilità di fare slittare la finale di Coppa Italia, programmata ieri il 17 giugno, confermando le semifinali il 13 e il 14.

Si è conclusa dunque la giornata di riunioni per la Lega Serie A e si attendono comunicazioni ufficiali sulle date e il calendario per la ripresa del campionato. Da poco è terminato il Consiglio di Lega che nel pomeriggio ha ripreso i suoi lavori, iniziati nella mattinata di venerdì 29 maggio verso le 10.30 e sospesi per la riunione dell’assemblea dei club.

Manca solo l’ufficialità ma pare proprio che la ripresa sarà da Bergamo, una delle città più colpite dalla tragedia del Covid-19: un modo per la Lega di ricordare anche le vittime del coronavirus.

