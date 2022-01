Tiri liberi sul basket orobico: Mascio, inseguitrice del primato A metà della regular season il team trevigliese a soli due punti dalle capoliste Cantù, Udine e Pistoia.

Non a caso, conosciuta la rosa, avevamo indicato la Mascio tra le candidate alla storica promozione nella massima categoria nazionale. Di questi tempi, a metà della regular season, eccoci qua con il team trevigliese staccato di soli due punti dalle capoliste Cantù, Udine e Pistoia. Le vittorie una dietro l’altra con Cantù e Assigeco Piacenza hanno ulteriormente confermato la competitività di una formazione in grado di giocarsi sino in fondo l’ambito traguardo. Domenica scorsa al PalaFacchetti la squadra, pur priva di capitan Reati e Lupusor, ha ben presto costretto alla resa un Piacenza giunto a Treviglio staccato di sole due lunghezze. Mettiamoci anche coach Michele Carrea tra i meritevoli. Confortanti i progressi dati a vedere dell’italo americano Sollazzo che in una decina di giorni è entrato autorevolmente nelle strategie tecniche e tattiche della nuova formazione. Insomma, avanti così e ne vedremo delle belle...

Il passo dei cugini della Withu non è altrettanto spedito. A meno che non ci si accontenti di salvaguardare l’accesso ai playoff, ovvero il minimo sindacale. A risentirne in maniera evidente è la scarsa affluenza di tifosi sugli spalti del PalaAgnelli che in A2 registrava una media di presenze oltre le 2 mila unità. Non c’è, tuttavia, da sorprendersi: lo scotto della retrocessione e una prima parte della stagione sportiva a corrente alternata sono elementi di cui tenere conto. Non esiste, del resto, piazza al mondo dove la diminuzione di spettacolarità e risultati agonistici non si coniughi con la diminuzione di pubblico. Intanto la sfida in programma sabato 29 gennaio con la capolista Cividale del Friuli, in trasferta, è stata rinviata a data da destinarsi per problemi di Covid in casa Bergamo. Sicché la nostra formazione dovrà recuperare, oltre che la gara con Cividale, quella che si sarebbe dovuta disputare con Olginate la scorsa domenica al PalaAgnelli.

