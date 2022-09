Tiri liberi sul basket orobico: per Treviglio e Bergamo iniziano gli impegni ufficiali

Trattandosi di roster rivoluzionati dal mercato estivo si sono riscontrare le fisiologiche problematiche di amalgama. In altre parole i coach Carrea (confermato sulla panchina della formazione della Bassa) e Albanesi (la scorsa stagione numero uno del settore giovanile del Trento) stanno lavorando per arrivare prima possibile a un buon stato di forma. Compito sicuramente più agevolato per Carrea, in quanto le pedine a disposizione vantano un passato importante. Viceversa Albanesi ha il suo daffare a integrare i tre senior (Simoncelli, Ganovese e Sartori) con la decina di baby concessi in dote dalla consorella Blù Orobica.