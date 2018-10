Top e flop del calcio provinciale

Giornata difficile per le bergamasche Week end da lasciarsi alle spalle, raccogliere le energie verso nuove vittorie. L’AlbinoLeffe cede in casa 1-0 dal Feralpi Salò in Serie C, mentre anche in Serie D non è stata una grande giornata, con una sconfitta e tutti pareggi per le bergamasche.

Il gol del week end è quello del Brusaporto con Belotti in Eccellenza, a segno in meno di un minuto e decisivo per il successo sull’AlbinoGandino. Ecco in sintesi i top e i flop di questa giornata.

SERIE D

Il colpo da 90 è quello del Villa d’Almè, che pareggia in extremis 1-1 in casa contro il Como e ferma la corsa della capolista. Pareggio senza gol tra Scanzorosciate e Pontisola, mentre il Ciserano recupera solo nel finale contro il Darfo Boario (1-1) e l’ultimo pari è quello del Caravaggio in casa del Villafranca (2-2). L’unica sconfitta è quella della Virtus Bergamo, battuta 2-1 tra le mura amiche dalla Pro Sesto, nonostante i ragazzi di Bruniera nel corso dei 90 minuti avrebbero meritato qualcosa di più.

ECCELLENZA:

+ SECONDO POSTO: La Vertovese neopromossa continua a stupire: i seriani battono il Casazza in trasferta (1-0) e volano nei quartieri alti del campionato.

- PENULTIMO POSTO: Inizio pessimo di stagione per il Calcio Romanese, che cede 4-1 in casa della Bedizzolese e rimane sul fondo della classifica a 4 punti.

PROMOZIONE:

+ FIORENTE SHOW: Tre a due in casa della capolista Valcalepio, raggiunta al primo posto: grande impresa per la formazione cittadina.

- PECCATO LEMINE: Occasione persa per rientrare nelle prime posizioni per gli almennesi, in vantaggio e poi rimontati dal Fornovo San Giovanni (2-1)

PRIMA CATEGGORIA:

+ CINQUINA SARNICO: Buon inizio di stagione per i lacustri, al terzo posto in classifica con 12 punti e reduci da un 5-1 al Cenate Sotto.

- CERCASI PUNTI SALVEZZA: Quinta sconfitta per il Baradello Clusone, battuto con un secco 3-0 in casa dal Real Calcinatese, restando così al penultimo posto in classifica.

SECONDA CATEGORIA:

+ FAVORITE IN RISALITA: Zognese e Calusco continuano a scalare la classifica e si avvicinano al 1° posto del girone A, ora occupato dal Bergamo Alta.

DIFESA COLABRODO: Dodici gol subiti nelle ultime tre partite e peggior difesa della categoria per lo United 2002 nel girone C, con 20 gol sul groppone in 6 match.

