Treviglio perde la finale di Supercoppa: il trofeo è di Pistoia Mascio sconfitta da Pistoia nella finalissima di Supercoppa per team di Serie A2. Sul parquet del palasport di Lignano Sabbiadoro i trevigliesi sono stati superati dal team toscano per 76-70.

Una sfida spettacolare anche perchè il risultato finale è sempre stato messo in discussione da entrambe le contendenti. La Mascio termina così gli impegni nell’interessante competizione dopo aver vinto tutte le quattro gare di qualificazione precedenti.

I parziali confermano l’alto equilibrio esitente per l’inter durata del match: 17-14; 23-25; 18-14 e 18-17. Battuta a vuoto a parte, coach Michele Carrea può ritenersi soddisfatto della condizione di forma del collettivo a una sola settimana dal via del Campionato. Nonostante gli innesti degli statunitensi Potts e Langaster e degli italiani, Sacchetti, Rodriguez e Venuto, Treviglio ha già dato a vedere di aver raggiunto un adeguato amalgama tra le pedine appena ingaggiate e quelle confermate. Da non lamentarsi nemmeno per la forza atletica nelle gambe.

Domenica 3 ottobre, quindi, esordio in Campionato con il calendario che spedirà il sodalizio del presidente Stefano Mascio a Mantova contro la locale squadra di medio livello tecnico. Treviglio, invece, secondo qualificati addetti ai lavori, viene collocata da primi posti in classifica.

