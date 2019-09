Una marea rossa invade la città

Ecco i 10mila della Strabergamo Domenica mattina di corsa per i migliaia di iscritti alla Strabergamo, la non competitiva più grande della provincia.

Domenica è il giorno della Strabergamo, la marcia non competitiva che si snoda tra i luoghi più suggestivi della città, alta e bassa, giunta alla sua 43a edizione. Il programma ha previsto alle 7,30 la Messa in piazza Vittorio Veneto, e partenza alle 9. Quattro i percorsi disponibili: 7 km, ideale per famiglie con bambini, 12 km, dedicato a chi vuole riscoprire l’ex monastero di Astino, 15 km, per chi desidera immergersi nella natura della Greenway e infine 19 km, per i più sportivi, con annessa salita a San Vigilio.

In Città Alta dalle 6 alle 14 e comunque sino al termine della manifestazione divieto di sosta in Colle Aperto, incrocio tra via Scalvini e via Cavagnis, incrocio tra via San Sebastiano e via Pascolo dei Tedeschi. Dalle 8 alle 13, e comunque fino al completo passaggio dei partecipanti, divieto di transito in viale Roma, piazza Matteotti nel tratto compreso tra viale Roma e il passaggio pedonale. E soprattutto divieto di transito esteso a tutte le categorie dei veicoli durante il passaggio dei partecipanti alla manifestazione, gestito dal personale posto ai varchi.

