A Bergamo clima mite, freddo a fine mese

Vigili del fuoco, super lavoro a Lodi Dopo Bergamo, Lodi, con i vigili del fuoco orobici che nella notte sono andati a dare manforte ai colleghi lodigiani.

Un diluvio di oltre 200 millimetri di pioggia all’ora si è abbattuta tra lunedì sera anche in questa provincia lombarda tanto che i vigili del fuoco di Lodi, dopo decine di chiamate per allagamenti in cantine ma anche piani terra e luoghi di lavoro, hanno dovuto chiedere aiuto ai colleghi di Brescia, Milano e Bergamo: in 10 squadre hanno dovuto affrontare oltre 100 interventi in poco più di 8 ore.

La situazione nella Bergamasca, dopo la pioggia torrenziale di lunedì mattina e della notte precedente, è tornata alla normalità. Da martedì cielo poco nuvoloso il mattino; a seguire temporanea copertura del cielo. La situazione meteorologica dovrebbe restare così fino alla fine sella settimana. Anomale le temperature, sopra la media stagionale. Questo clima più mite del previsto, soprattutto dopo la tanta pioggia di lunedì, potrebbe andare incontro ad una decisa attenuazione negli ultimi giorni del mese di ottobre, quando in Europa sembra profilarsi un importante riassetto barico.

L’alta pressione, infatti, potrebbe puntare le Isole britanniche e l’Islanda, favorendo la discesa di masse d’aria fredda di estrazione artica sul suo bordo orientale. In questo contesto si profilerebbero i primi assaggi invernali sull’Europa centro-orientale con un autentico crollo termico.

