Al cellulare e toglie le mani dal volante

Conducente filmato sulla Linea C -Video Ripreso mentre messaggia. Gli autisti hanno l’obbligo dell’auricolare. L’Atb: faremo una verifica interna.

Linea C, direzione ospedale, sabato mattina. L’autista di un autobus è stato pizzicato mentre, alla guida, distoglieva a più riprese lo sguardo dalla strada per consultare e messaggiare con il cellulare. Quello che sembrerebbe l’ennesimo episodio di cattiva condotta da parte del personale in servizio sugli autobus di linea, è stato filmato con un telefonino da una passeggera, nostra lettrice, che ha segnalato l’accaduto, inviando il video in redazione.

L’Atb fa sapere che si riserva di effettuare una verifica interna (come avviene sempre in questi casi), non appena acquisirà il filmato in questione e di prendere eventuali provvedimenti disciplinari, qualora fosse accertata l’infrazione da parte del guidatore.

