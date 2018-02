Ancora disagi per i pendolari, le lettere:

«Treni troppo pieni, rimasti a piedi» Treni in ritardo e problemi a Verdello per il 2604 delle 7.11 : già troppo pieno, c’è chi è rimasto a piedi, come dalle segnalazioni di due nostre lettrici che ci hanno mandato delle foto.

«Possibili ritardi fino a circa 15 minuti a causa di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni tra le stazioni di Verdello e di Bergamo». La lista dei ritardi di Trenord nella mattina di mercoledì 28 marzo è lunga e sono diverse le segnazioni sui Social, esasperati dai continui disagi. Il treno 4908 (Brescia 6.50 - Bergamo 7.51) ha viaggiato con 28 minuti di ritardo, «per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea». E poi: il treno 4905 (Bergamo 7 - Brescia 8.03) ha viaggiato con 16 minuti di ritardo; ritardi fino a circa 25 minuti sulla circolazione dei treni nella stazione di Palazzolo sull’Oglio mentre il 10758 (Bergamo 6.39 - Milano Porta Garibaldi 7.50) ha viaggiato con 13 minuti di ritardo, idem sul treno 10760 (Bergamo 6.53 - Milano Porta Garibaldi 7.59) che ha segnalato 16 minuti di ritardo «a causa di un guasto ad un altro treno della direttrice che ne ha rallentato la corsa».

La lista prosegue con le segnalazioni dei pendolari («Il 6:38 Bg - Mi PG era anche senza riscaldamento... » ci scrivono in Fb), una in particolare che segnala sul treno proveniente da Bergamo delle 7.02 il «caos - scrive una lettrice -: arriva alla stazione di Verdello con più di 10 min di ritardo. Il treno è già pieno con gente anche in piedi in mezzo ai corridoi e sulla banchina a Verdello ci sono più di 200 persone ad aspettare. Risultato: gente che spintona per salire e tanti costretti a rimanere giù. Il treno parte alle 7.30, con 20 min di ritardo accumulati solo alla seconda fermata». Un’altra lettrice ci scrive: «Il treno 2604 delle 7.11 a Verdello era talmente pieno che non sono riuscita a salire».

Interviene anche il Comitato pendolari bergamaschi, che su Facebook scrive: «Il treno delle 7.02, l’unico tra le 7 e le 8 per Centrale, con cinque carrozze è semplicemente un insulto ai viaggiatori e alla sicurezza nel trasporto. Regione Lombardia dove sei quando si tratta di tutelare i tuoi cittadini?».

