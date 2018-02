Armati di pistola e spranghe

Banda dell’Audi, tre colpi in un’ora La banda dell’Audi in azione a Brembate, Dalmine e Pognano

Un’ora di violenza e rapine, quella che ha visto protagonista venerdì sera una banda composta da quattro persone, armate di spranghe e pistola, che si sono mosse tra l’Isola e la media pianura su una Audi Station Wagon di colore scuro. La «banda dell’Audi» è entrata in azione a Dalmine e a Brembate, in un’edicola e in una tabaccheria. Ma poco prima gli stessi individui sono stati visti uscire da un appartamento appena svaligiato a Pognano.

Tre colpi a distanza ravvicinata, nel giro di un’ora, incuranti dei posti di blocco che nel frattempo i carabinieri avevano fatto scattare lungo le principali arterie stradali. Senza considerare i numerosi testimoni oculari che hanno assistito, sconvolti, alle azioni della banda. Una modalità preoccupante del tutto spropositata rispetto alla portata degli obiettivi, due semplici negozi di paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA