Atteso qualche fiocco anche in pianura Le previsioni meteo in Bergamasca

Atteso qualche fiocco anche in pianura

Tanto freddo, come previsto, e anche qualche fiocco di neve fino in pianura. Manca poco più di un mese alla primavera, eppure le temperature rigide non mollano. In provincia di Bergamo la perturbazione delle prossime ore porterà deboli piogge e anche un po’ di neve, anche se non si può parlare di vera e propria nevicata. Ecco le previsioni degli esperti di 3BMeteo.

Lunedì, 12 febbraio: Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Deboli nevicate in serata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 800 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

Martedì, 13 febbraio: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 950 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì, 14 febbraio: Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1000 m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

