Auguri Papu, festeggia con un gol

Ecco il dolce messaggio della moglie Compleanno eccezionale per l’attaccante atalantino che oggi compie 30 anni e che si gioca la partita contro il Borussia. Gli auguri della moglie: lascia il segno.

Gli auguri più belli arrivano dalla moglie Linda Raff su Istagram ma i messaggi social dei tifosi e dall’Atalanta calcio si moltiplicano per il Papu che oggi compie 30 anni e gioca la partita delle partite a Dortmund. L’architetto argentino scrive al marito un dolce messaggio su Instagram in spagnolo: «La vida no cuenta los pasos che has dado, sino las huellas que has dejado... Te deseamos un muy feliz cumpleanos a la distancia y te amamos mucho». Nella vita - tradotto - non conta quanti passi sono stati fatti, ma le impronte che si lasciano... ti auguriamo un buon compleanno a distanza e ti amiamo molto.

È il messaggio a distanza e al plurale (da parte di tutta la famiglia Gomez) per l’attaccante dell’Atalanta con l’augurio implicito che stasera lasci ancora una volta il segno nella partita contro il Borussia. Un augurio a cui si uniscono tutti gli atalantini e i bergamaschi: anche l’Atalanta Calcio fa gli auguri con tanto di cuori nero-blu al Papu e un messaggio: «Il nostro 10, il nostro capitano, il nostro campione» e a cui si uniscono tantissimi tifosi su Facebook e Twitter.

