Si sente male alla guida e esce di strada ad Azzano: muore donna di 72 anni L’incidente è avvenuto in via Garibaldi alle 17.30 di lunedì 24 gennaio.

Una donna di 72 anni ha perso la vita in uno schianto avvenuto lunedì 24 gennaio ad Azzano San Paolo in via Garibaldi.

La donna è uscita di strada con la sua auto dopo essere stata colta da un malore.

Sul posto i Carabinieri, una squadra dei Vigili de fuoco, un’ambulanza della Croce Bianca di Bergamo e un’auto medica: i sanitari hanno cercato di soccorrere la donna, ma non c’è stato nulla da fare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA