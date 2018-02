Bergamo, allerta neve per domenica

Il freddo continuerà fino a fine mese Neve anche a bassa quota ma non più di un centimetro, la Protezione civile della Lombardia mette in guardia per il freddo e il ghiaccio sulle strade.

Arriva anche l’allerta della Protezione civile della Regione Lombardia per rischio neve dalla mezzanotte di sabato 24 febbraio e per tutta la giornata di domenica 25 febbraio. La neve potrebbe arrivare anche nella fascia di pianura, ma con accumuli trascurabili o inferiori a un centimetro. Neve invece domenica sui settori prealpini anche fino a dieci centimetri: una gioia per gli sciatori. Per quanto riguarda le temperature, in pianura le minime notturne saranno in diminuzione e, generalmente, comprese tra 0 e 2°C; massime diurne in sensibile calo e, generalmente, comprese tra 1 e 3°C.

Secondo i metereologi di 3bmeteo.com «è probabile l’arrivo di una perturbazione piuttosto intensa a cavallo tra il 28 febbraio e il 1° marzo, con neve in pianura al Nord e inizialmente anche al Centro. Le temperature in questo frangente però subiranno un rialzo per richiamo di venti meridionali, specie al Centrosud. Nel frattempo l’Europa centro-settentrionale rimarrà al gelo».

Eh sì perché, secondo 3bmeteo.com «in queste ore il gelo siberiano è in moto verso l’Europa e dilagherà su gran parte del Vecchio Continente entro domenica 25 febbraio, con temperature eccezionalmente basse considerando anche che marzo è alle porte». Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: «Su Polonia, Scandinavia, Germania, Danimarca attese temperature fino a -15/-20°C, poi il gelo raggiungerà anche Francia e Isole Britanniche».

