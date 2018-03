Bergamo piange il vescovo Belotti

Ecco le foto del prete degli emigranti Il ricordo di monsignor Lino Belotti, già vescovo ausiliare della diocesi di Bergamo. Lunedì 26 marzo i funerali alle 10,30 in Duomo.

Si è spento nella giornata di venerdì 23 marzo, a 87 anni, dopo una lunga malattia, il vescovo ausiliare emerito, il missionario, il sacerdote appassionato. Era nato il 19 ottobre 1930 a Comenduno di Albino, in una famiglia contadina con undici figli. Bortolo, nome registrato all’anagrafe, è presto diventato Lino. La parola «monsignore», davanti a quel nome dal tono così familiare, ha spesso lasciato il passo a un più cordiale «don». Nella storia della diocesi monsignor Bortolo Belotti resterà, per molti, don Lino.

Ha commentato Monsignor Francesco Beschi: «Il Vangelo racconta che Gesù, quando sente vicina la sua passione, chiama a stringersi attorno a sé i suoi discepoli, li invita a sedersi accanto a lui per condividere la sua vita nel pane spezzato e per lavare loro i piedi in un testamento di amore. In questa luce, nella prossimità dei giorni della morte e risurrezione di Gesù, vedo la chiamata del Signore a Mons. Lino: lo ha chiamato alla vita, al sacerdozio, alla missione, all’episcopato, ora l’ultima vocazione è a stare accanto a lui. Come motto episcopale Mons. Lino aveva scelto le parole conclusive del Te Deum “in te Domine speravi”, così ha vissuto, così è spirato: come un uomo di speranza che traspariva dai suoi occhi brillanti, dal suo sorriso luminoso, dalla sua voce squillante. Lui che da questa terra di Bergamo è nato, sia ora il chicco di grano che tornando alla terra, morendo, produce molto frutto (come dice proprio il Vangelo di questa domenica), facendo germogliare nuove vocazioni per questa Chiesa che tanto ha amato. In cielo sarà accolto da tanti sacerdoti bergamaschi e missionari che lui ha servito, da tanti laici che lui ha amato, ma soprattutto dal Beato martire don Sandro Dordi, suo compagno e amico, con cui ha condiviso la speranza del Vangelo e ora potrà vivere la gioia di quel Signore che ha annunciato, celebrato, vissuto».

La salma del Vescovo Lino è composta presso la Comunità Missionaria del Paradiso in Bergamo, in via Carlo Cattaneo 7. La camera ardente sarà aperta nella giornata di sabato 24 e di domenica 25 dalle 8 alle 22. I funerali saranno celebrati in cattedrale lunedì 26 marzo alle 10,30 (i sacerdoti che intendessero concelebrare si devono trovare in cattedrale, portando con sé camice e stola viola). Il feretro sarà quindi trasferito nella chiesa parrocchiale di Comenduno, suo paese natale, dove martedì 27 marzo alle 15 sarà celebrata la liturgia funebre prima della sepoltura.

Lo ricordiamo con uno speciale su L’Eco di Bergamo di sabato 24 marzo e con una breve carrellata di immagini sul sito Internet.

Monsignor Lino Belotti (a sinistra in piedi) con don Sandro Dordi (in basso a sinistra)

Monsignor Lino Belotti con il vescovo Roberto Amadei durante l’Assemblea diocesana del 2002

Monsignor Lino Belotti con i missionari in Bolivia in una delle visite nella missione diocesana.

Monsignor Lino Belotti con Papa Benedetto XVI nella visita «Ad Limina apostolorum» a Roma nel febbraio del 2007

Monsignor Lino Belotti accompagna monsignor Francesco Beschi in corteo durante il suo ingresso a Bergamo come Vescovo nel 2009.

Monsignor Lino Belotti nei tanti incontri con i fedeli in provincia

