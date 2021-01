Bonus 110%, come scegliere i lavori corretti per sfruttare il bonus. Guarda il nuovo video di BonusCasa Nel nuovo video tutte le indicazioni per sfruttare fino in fondo e in modo corretto la maxidetrazione per i lavori di riqualificazione della propria casa

Guarda il nuovo video di BonusCasa, per rispondere a domande fondamentali:

quali sono i lavori edili giusti e corretti da mettere in programma per sfruttare il superbonus 110%?

In che modo si individuano gli interventi corretti per garantirsi il salto di due classi energetiche della propria abitazione?

Chi è il professionista con le competenze giuste?

Come fare il preventivo corretto per sfruttare tutta la detrazione fiscale prevista da bonus 110%?

Domande sempre più frequenti di chi intende approfittare del superbonus. Ma la risposta è una sola: occorre predisporre correttamente l’Ape, l’attestato di prestazione energetica. Solo questo documento consente di individuare i lavori giusti e corretti e i costi coerenti con le regole della maxi detrazione fiscale. Senza rischiare di perdere un euro.

È questo il tema al centro del nuovo video di BonusCasa. In studio due professionisti esperti, Matteo Borali, ingegnere e progettista di interventi 110%, e Luca Belotti, dottore commercialista e fiscalista: un aiuto a capire, passo dopo passo, come si predispone un Ape, e come individuare i lavori corretti e coerenti per riqualificare la propria casa: quanto costano e chi deve pagare.

Guarda subito il nuovo video di BonusCasa con tutte le spiegazioni e quanto c’è da sapere per un corretto intervento e farsi carico delle giuste spese dopo la maxi detrazione.

Guarda qui il video di BonusCasa

© RIPRODUZIONE RISERVATA