Bonus 110%, le semplificazioni hanno reso più difficile lo sconto. Il nuovo video di BonusCasa Non è diventato così semplice, o almeno non tutto è stato semplificato. I nostri esperti nel nuovo video di BonusCasa spiegano le ultime novità introdotte dal decreto Semplificazioni per la maxi detrazione fiscale. Ma anche le molte perplessità e le incertezze che ancora restano da chiarire

Le semplificazioni si fanno complicate: torna la rubrica BonusCasa e torna in un nuovo video in cui i nostri esperti spiegano le ultime semplificazioni introdotte e le nuove regole per rendere più snello e facile accedere al maxi-sconto fiscale.

Ma non tutto sembra essere così semplice come le intenzioni avrebbero voluto realizzare. Nel nuovo video di BonusCasa, e nel confronto con i nostri esperti è emersa una serie di difficoltà, di incertezze e nuove difficoltà.

Il via libera alla nuova «SuperCila», che ha di fatto cancellato la dichiarazione di conformità, pur non avendo quella intenzione, ha di fatto dato il via libera a una sorta di condono edilizio.

È vero che ora è sufficiente una Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico) per avviare i lavori in cantiere, come spiegano i nostri esperti , ma è altrettanto vero che “chiudere” gli occhi da parte del tecnico asseveratore sulle irregolarità scatena i Comuni sotto il profilo amministrativo, in una sorta di corsa a richiedere di mettersi in regola e a versare gli oneri di urbanizzazione per lavori abusivi e mai pagati. Insomma: una sorta di autodenuncia.

Fra le altre novità , non è più necessaria, inoltre, la doppia conformità, l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile, e in virtù di quanto previsto dal decreto Semplificazioni estende il beneficio fiscale anche a nuove tipologie di opere. Restano ancora esclusi gli alberghi.

Inoltre, ogni semplificazione introdotta adesso basta per tutti gli interventi ammessi al Superbonus 110%, con l’univa eccezione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell’immobile.

Tanta semplificazione. Ma anche e ancora una serie di incertezze sulla piena applicazione delle nuove regole: guarda il nuovo video di BonusCasa e il confronto dei nostri esperti che spiegano tutte le novità del decreto Semplificazioni.

