Bonus 110%, tutte le novità per il 2021 nel nuovo video di BonusCasa Tutte le proroghe, come si è ampliata la platea degli immobili e dei soggetti che possono accedere alla maxi detrazione, come è cambiato il super sconto fiscale. Guarda la nuova puntata con gli esperti di BonusCasa

Tutte le proroghe e come è cambiato il super sconto fiscale

Guarda la nuova puntata di BonusCasa con i nostri esperti. presentano e spiegano nel dettaglio che cosa è cambiato e come si applica la nuova versione della detrazione.

Le novità sono diverse. La prima: una proroga di almeno sei mesi del bonus 110%, ma anche una serie di modifiche introdotte con la manovra finanziaria 2021.

Estesa la platea degli immobili ammessi alla maxi detrazione, anche gli unici proprietari di unità abitative nello stesso immobile sono ammessi al superbonus, ridefinita anche l’autonomia funzionale, una nuova interpretazione del concetto di accesso autonomo all’abitazione. Ma anche novità, a sorpresa, per la certificazione energetica che fa rientrare nello sconto fiscale del 110% immobili degradati, ruderi, edifici fatiscenti.

In studio i due esperti, Andrea Boreatti, dottore commercialista, e il progettista e tecnico Simone Fracasssetti: ci aiutano a capire come si applicano le novità appena approvate, come funziona la proroga per singole abitazioni e per i condomini, e come influenzano queste modifiche i vecchi progetti, quelli in fase di programmazione e quelli già avviati.

