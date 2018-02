Bus in panne sulla linea C

Lo «salva» il carro attrezzi Uno dei 12 mezzi elettrici si è fermato al capolinea del don Orione. Scarfone: «Verificheremo»

Qualcuno, trattandosi di autobus elettrici, ha pensato che si fosse semplicemente scaricato. Invece a sei giorni esatti dall’avvio del servizio, la Linea C ha già registrato il suo primo guasto. È capitato nel pomeriggio di domenica 11 febbraio, al capolinea del Don Orione, dove uno dei dodici mezzi elettrici che stanno affrontando il rodaggio sulle nuove tratte della «circolare» è andato ko attorno alle 16.

Risultato: intervento di un carro attrezzi formato gigante e pullman al deposito per un check up che, stando alle prime informazioni, non avrebbe destato troppe preoccupazioni. Non appena rientrato, il mezzo sarebbe infatti ripartito subito, ma per precauzione non è stato rimesso in linea.

