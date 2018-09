Calolzio, crepe nel muro della scuola

Il sindaco decide la chiusura Giovedì 20 settembre la segnalazione e il sopralluogo con il sindaco Ghezzi

Venerdì le verifiche tecniche sugli intonaci. Gli alunni ospitati alla primaria.

Per la giornata di venerdì 21 settembre è sospesa sa l’attività didattica nella scuola dell’infanzia della frazione Sala , ubicata in via Erta. La scuola è frequentata da circa una cinquantina di bambini. La decisione è arrivata nel tardo pomeriggio di giovedì 20 settembre, poco prima delle 17,30: «Si comunica che a seguito di verifiche tecniche alla scuola dell’infanzia di Sala – si legge nel comunicato – il sindaco, in accordo con la dirigenza scolastica, ha deciso di sospendere l’attività scolastica per domani venerdì 21 settembre 2018 per consentire l’effettuazione di ulteriori verifiche». La decisione è stata presa in via prudenziale.

