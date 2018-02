Carburanti, i rincari mettono il turbo

70 euro in più all’anno per benzina e diesel Aumenti di oltre il 7%. Alle pompe in città rialzo medio fino a 11 centesimi al litro per la verde, fino a 10 per il diesel

Domanda atavica: macchina mia, quanto mi costi? Risposta scontata: tanto. Ma tanto quanto? In questo 2018, sicuramente qualcosina in più che nel 2017. Ai rincari di autostrade e assicurazioni s’aggiungono anche quelli dei carburanti, tra alti e bassi: in città, dalla scorsa primavera a metà febbraio, alle pompe dei self-service si sono registrati in alcuni casi rialzi fino a 11 centesimi al litro per la benzina (cioè fino al 7,3%) e sino a 10 centesimi per il diesel (fino al 7,67%). La buona notizia, però, è che qualcosina s’è limato a partire dalla seconda metà di gennaio, anche sensibilmente. Tradotto in cifre più consistenti? Per chi con un’utilitaria percorre circa 12mila chilometri all’anno, la proiezione di un rincaro medio di 7 centesimi al litro porta a una maggiore spesa annua che si attesta quasi a 70 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA