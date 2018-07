Colpo di calore al cartello dell’autostrada

C’è una «h» di troppo verso il lago d’Iseo Colpo di calore sul cartello di Autostrade per l’Italia: l’indicazione per il lago d’Iseo con una «h» di troppo.

Non è sfuggito all’ironia della Rete il cartello autostradale con le indicazioni verso il lago d’Iseo: forse un colpo di calore di Autostrade per l’Italia. Il pannello con messaggio variabile venerdì 27 luglio, alle 17, riportava infatti sull’autostrada A4, prima dell’uscita di Rovato in direzione Milano, la scritta: «Per il lagho d’Iseo uscire a Rovato» con una h di troppo.

