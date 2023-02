Covid in Bergamasca, i dati settimanali: sempre meno casi e ricoveri - I grafici

Andamento del tasso di incidenza a livello provinciale

La settimana ha fatto registrare un tasso di incidenza in riduzione rispetto alla settimana precedente: si riscontra, infatti, un tasso pari a 29 nuovi casi per 100.000 abitanti, mentre risultava pari a 37 nella settimana precedente. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a -88 nuovi casi negli ultimi 7 giorni, ovvero -21% (la scorsa settimana presentava -24 nuovi casi negli ultimi 7 giorni, ovvero -5% rispetto alla settimana precedente). Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti si mantiene pari a 47 nuovi casi contro i 60 della scorsa settimana.

Indice di replicazione diagnostica (RDt)

Tasso di incidenza a livello di Ambito Territoriale

Distribuzione per età dei soggetti positivi

Situazione di copertura vaccinale a livello provinciale

Nella settimana osservata lo stato vaccinale in provincia di Bergamo mostra coperture complete (terze/quarte/quinte dosi) per il 71,6% della popolazione superiore a 5 anni di età. La quarta e quinta dose, rispettivamente il 12,4% e lo 0,6% della popolazione eligibile, presentano complessivamente il 13% della copertura vaccinale con percentuali superiori al 45 % solo per le fasce di età over 80. La quota di popolazione non vaccinata è stabile, ormai da mesi, intorno al 13%.