Covid, in Lombardia 250 nuovi positivi

con 26 mila tamponi. A Bergamo 10 casi I dati dell’11 luglio nel report del ministero della Salute. Il tasso di positività è dello 0,9%. Sono stabili i ricoverati in terapia intensiva (37), mentre crescono quelli negli altri reparti (+3). Moratti: 4 milioni di cittadini lombardi hanno completato il ciclo vaccinale.

Con 26.712 tamponi effettuati, sono 250 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia, con il tasso di positività in crescita allo 0,9% (ieri 0,6%). È quanto si legge nel report del ministero della salute di domenica 11 luglio. Sono stabili i ricoverati in terapia intensiva (37), mentre crescono quelli negli altri reparti (+3, 124). C’è un nuovo decesso per un totale di 33.799 morti in regione dall’inizio della pandemia.

In provincia di Bergamo i nuovi casi sono 10. Per quanto riguarda le altre province lombarde, a Milano si registrano 64 nuovi casi, a Brescia 33, a Varese 26, nella provincia di Monza e Brianza zero, a Como 10, a Pavia 11, a Mantova 9, a Cremona 30, a Lecco zero, a Lodi 23, a Sondrio 1.

Quattro milioni di cittadini lombardi hanno completato il ciclo vaccinale, il 58,3% di chi ha aderito alla campagna della Regione Lombardia, percentuale che sale al 79% tra gli over 60 e al 97% tra gli over 80. Sono i dati diffusi su Twitter dal vicepresidente e assessore al Welfare lombardo, Letizia Moratti. «Per tutte le fasce d’età il 95,8% degli aderenti ha ricevuto almeno 1 dose» specifica Moratti, che in un secondo tweet aggiunge: «Nei prossimi 30 giorni con i richiami programmati altri 2,3 milioni di lombardi completeranno il ciclo vaccinale»

