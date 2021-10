Covid, in Lombardia 449 nuovi positivi con 54 mila test. Nella Bergamasca 26 casi I dati di mercoledì 6 ottobre nel report della Regione. Tasso di positività allo 0,8%. Due le vittime.

A fronte di 54.574 tamponi effettuati, sono 449 i nuovi positivi (0,8%) in Lombardia. È quanto si legge nel report della Regione sull’andamento della pandemia, aggiornato a mercoledì 6 ottobre. In provincia di Bergamo si registrano 26 nuovi casi. Aumentano di 4 i ricoverati nelle terapie intensive lombarde (in totale sono 63), mentre diminuiscono i ricoverati nei reparti (-7, in totale 351). I decessi sul territorio regionale sono 2. Per quanto riguarda le altre province, sono 143 i positivi segnalati a Milano, di cui 71 in città, 69 a Brescia, 20 a Como, 29 a Cremona, 7 a Lecco, 7 a Lodi, 6 a Mantova, 58 a Monza, 17 a Pavia, 10 a Sondrio e 37 a Varese.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 54.574, totale complessivo: 15.325.626

- i nuovi casi positivi: 449

- in terapia intensiva: 63 (+4)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 351 (-7)

- i decessi, totale complessivo: 34.069 (+2)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 143 di cui 71 a Milano città;

Bergamo: 26;

Brescia: 69;

Como: 20;

Cremona: 29;

Lecco: 7;

Lodi: 7;

Mantova: 6;

Monza e Brianza: 58;

Pavia: 17;

Sondrio: 10;

Varese: 37.

© RIPRODUZIONE RISERVATA