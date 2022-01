Covid Italia: 77.696 nuovi casi e 352 decessi nelle ultime 24 ore Secondo il bollettino del ministero della Salute, i nuovi positivi sono 77.696 (rispetto ai 138.860 di domenica).

I tamponi processati sono 519.293 che portano il tasso di positività al 14,96%. Oggi si registrano 352 decessi (domenica erano 227). I guariti sono 102.363 mentre per gli attualmente positivi si registra un decremento di 25.049 unità per un totale di 2.709.857.Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, sono 19.862 i degenti mentre in terapia intensiva i pazienti sono 1.685 con 101 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 2.688.310 persone.

L’Emilia Romagna è la prima regione per numero di contagi (14.719), seguita da Lombardia (8.844) e dal Lazio (7.622).

© RIPRODUZIONE RISERVATA