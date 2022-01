Covid, nelle scuole bergamasche 1.490 classi in quarantena I dati dell’Ats di Bergamo sull’andamento della pandemia negli istituti scolastici. La scorsa settimana erano 875.

Nella settimana 17 - 23 gennaio 2022 sono 1.490 classi in quarantena e 828 le classi in sorveglianza nelle scuole della Bergamasca. È quanto si legge nel report diffuso dall’Ats di Bergamo nel pomeriggio di mercoledì 26 gennaio. In particolare, sono 423 le classi in quarantena nelle scuole dell’infanzia e nei nidi, 514 nelle scuole primarie, 249 nelle secondarie di 1° grado; 304 nelle secondarie di 2°grado. Nel report di mercoledì scorso, 19 gennaio, erano complessivamente 875 le classi in quarantena: 228 elle scuole dell’infanzia/nidi; 319 nelle scuole primarie, 131 nelle secondarie di 1° grado, 197 nelle scuole secondarie di 2° grado.

Nel bollettino di questa settimana è disponibile anche il numero delle classi in sorveglianza, sempre per la settimana 17-23 dicembre negli istituti scolastici bergamasco. Sono complessivamente 828, in particolare: nessuna classe in sorveglianza alle scuole dell’infanzia/nido, 284 alle primarie, 206 alle secondarie di 1° grado, 338 alle secondarie di 2° grado.

