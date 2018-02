Da Bergamo a Locarno in concerto

La Nota in Più inaugura «Diversamente» I ragazzi con autismo e disabilità cognitiva che da molti anni hanno formato un’orchestra e suonano nella nostra città, andranno in trasferta per esibirsi in una rassegna internazionale.

Le due Orchestre Sinfoniche de «La Nota in Più» suoneranno nella bellissima Chiesa di San Francesco a Locarno, sabato 3 marzo alle ore 11. Il programma prevede musiche di Gershwin, Orff, Beethoven, Stravinskij che le due orchestre eseguiranno sia in formazione separata sia in formazioni riunite nella rassegna internazionale che si chiama «Diversamente!». Il Centro competenze Bisogni educativi, scuola e società (BESS) del Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI organizza, in collaborazione con Fondazione ARES, Associazione Ticinese delle Istituzioni Sociali (atis), Associazione Istituto Sant’Eugenio e il Gruppo di progetto internazionale sui Paesaggi sonori coordinato dal DFA, una rassegna di sguardi diversi sulle diversità.

l'orchestra la nota in più

Diversamente!, si sviluppa nel solco dell’idea che ogni persona è solo parzialmente conosciuta da chi l’attornia e che i pregiudizi e i luoghi comuni possono anche precludere all’evidenza di prodursi e alla persona di essere considerata da chi l’incontra anche …diversamente! Dal 27 febbraio al 14 aprile, la rassegna prevede eventi espressamente dedicati alla formazione di base e/o continua di professionisti dell’educazione e della formazione così come azioni specifiche, spettacoli e dibattiti pubblici aperti.

Apertura sabato 3 marzo con un incontro intitolato Incontrare l’altro nell’arte: «approcci critici delle diversità» presso il DFA di Locarno a partire dalle ore 09.00 e con concerto dell’orchestra sinfonica La Nota in Più in chiesa San Francesco, dalle ore 11.00. Tra i presenti per l’occasione anche la madrina della rassegna, Clarissa Tami, conduttrice di programmi televisivi alla RSI.

© RIPRODUZIONE RISERVATA