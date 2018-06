Diminuiscono i furti, non quelli in casa

Tutti i dati dei reati su L’Eco in edicola I dati provinciali diffusi dai carabinieri. Arrestate in un anno 507 persone, 5.123 le denunce. In calo le truffe agli anziani, ma pochi gli autori scoperti.

Benché i delitti contro il patrimonio (furti, rapine, ricettazioni, estorsioni e truffe) siano in generale in diminuzione, cresce a Bergamo e provincia il numero di furti nelle abitazioni: è quanto emerge dal confronto dei dati dei reati denunciati nella Bergamasca, diramati dai carabinieri in vista della festa dell’Arma in programma martedì pomeriggio all’elinucleo di Orio al Serio. I furti nelle case, che tra il 2015 e il 2016 erano scesi del 5,5% e dal 2016 al 2017 del 9,3%. Crescono, però, i furti dei quali sono stati scoperti gli autori. In diminuzione, invece, tutte le altre tipologie di furti, con l’esclusione dei mezzi a due ruote, che hanno registrato un’impennata. Già tra il 2016 e il 2017 i furti di ciclomotori erano cresciuti del 10,6%, mentre quelli di motocicli erano diminuiti del 22%.

