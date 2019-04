È arrivata la primavera meteorologica

Ecco la pioggia e temperature giù È arrivata la pioggia: dopo settimane di bel tempo e di totale siccità, ecco le prime precipitazioni con una graduale intensificazione notturna.

Anche le temperature sono in diminuzione nei valori massimi, specie in montagna. Previsti venti deboli in pianura, in rinforzo da sud-sudovest in media-alta montagna. In questi giorni in Lombardia è atteso infatti un cambiamento della circolazione atmosferica per via di un cedimento della pressione che permetterà l’arrivo di aria più fresca nord-atlantica associata a una perturbazione che sarà attiva in particolare tra mercoledì e giovedì permettendo così l’arrivo delle attese piogge in pianura e della neve in quota sulle Alpi. Temperature molto miti a inizio settimana, in calo nella seconda parte. Si tratta di una perturbazione organizzata che comporterà piogge piuttosto continue e un calo termico a a fine perturbazione, intorno a giovedì. Migliorerà nel weekend.

